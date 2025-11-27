Lawinen-Unglück in Tirol: Fünf Deutsche gerettet

Tirol - Nach einem Lawinenglück im österreichischen Tirol , bei dem mehrere Menschen am Vormittag am S tubaier Gletscher verschüttet wurden, konnten acht Personen gerettet werden - darunter fünf Deutsche.

Am Stubaier Gletscher in Tirol kam es am Vormittag zu einem Lawinenunglück. (Archivbild) © Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire/dpa

Wie die Kronen Zeitung berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 9.30 Uhr im freien Skiraum Bereich der Daunscharte auf rund 3100 Metern. Eine riesige Lawine hatte sich oberhalb der Piste 9 abgelöst.

Neben den fünf Deutschen überlebten drei Personen aus Bulgarien und Österreich die Lawine. Vier der Opfer wurden leicht verletzt, zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus geflogen werden.

Zuvor habe der Seilbahnbetreiber von insgesamt neun Geretteten berichtet, weil ein Betroffener sich zweimal bei der Polizei gemeldet hatte, erklärte der Sprecher der Stubaier Gletscherbahnen der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hätten sich mehrere Gruppen von Wintersportlern am betroffenen Hang befunden.

Um die Verschütteten zu bergen, waren insgesamt 250 Retter aus Österreich, Deutschland, Tschechien und Polen im Einsatz. Neben der Alpinpolizei und der Bergrettung wurden auch mehrere Hubschrauber eingesetzt. Zudem halfen Suchhunde und zufällig vor Ort befindliche Soldaten der deutschen Bundeswehr bei der Suche nach den Verschütteten.

Am Nachmittag wurde der Einsatz für beendet erklärt, nachdem ein Hubschrauber das Gebiet mit einer elektronischen Sonde kontrolliert hatte. Weitere Personen würden nicht vermisst.