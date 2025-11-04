Lawine reißt Deutschen im Himalaya in den Tod: Fünf Bergsteiger überleben

Kathmandu (Nepal) - Bei einer Lawine auf ein Basislager von Bergsteigern im Himalaya sind ein Deutscher und sechs weitere Menschen ums Leben gekommen. Neben dem Deutschen seien drei Italiener, ein Franzose und zwei Einheimische am Yalung Ri im Osten des Landes gestorben, teilte das Expeditions-Unternehmen Dreamers Destination mit.

Der Franzose Berton Didler Armand überlebte das Lawinenunglück ebenso ... © Prakash MATHEMA / AFP

Fünf Überlebende wurden am Dienstag gerettet. Zudem kamen an einem anderen Berg im Westen des Landes zwei Italiener ums Leben, zu denen seit Freitag der Kontakt abgebrochen war.

Die Schneelawine hatte am Montag zwölf Menschen in dem Basislager am 5630 Meter hohen Berg Yalung Ri im Osten Nepals getroffen.

Sherpa Phurba Tenjing sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP, er habe die Unglücksstelle noch am Montag erreicht und sieben Leichen gesehen.

Seine Firma Dreamers Destination hatte die Himalaya-Expedition für drei der sieben Opfer organisiert.