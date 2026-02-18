Mehr als 30 Lawinen in Tirol: Zwei Deutsche unter den Todesopfern

Tirol - In Österreich haben Dutzende Lawinenabgänge am Mittwoch drei Menschen das Leben gekostet, wie die Polizei mitteilte. Unter den Opfern befinden sich auch zwei deutsche Staatsbürger.

Für den 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. © -/BERGRETTUNG SALZBURG/APA/dpa

Laut der Notrufzentrale des Bundeslandes wurden allein in Tirol an einem einzigen Tag mehr als 30 Lawinen registriert.

So hielt sich ein 44-Jährige in den Tuxer Alpen auf, als ihn eine Lawine unter sich begrub. Gemeinsam mit einem Begleiter war der Tourengeher im Navistal unterwegs; ihr Ziel war der 2857 Meter hohe Geier, die zweithöchste Erhebung der Tuxer Alpen.

Noch vor dem Gipfel entschieden sie sich zur Umkehr, wurden jedoch beim Abstieg von Schneemassen erfasst.

Der 44-Jährige wurde komplett von den Schneemassen begraben, sein Begleiter nur teilweise. Dieser konnte sich eigenständig befreien und anschließend seinen Kollegen ausgraben – für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unglücksort.

Der zweite Deutsche starb im Bundesland Vorarlberg, der 42-jährige Snowboarder aus dem Landkreis Lörrach war mit seinem 15-jährigen Sohn im Skigebiet Sonnenkopf abseits gesicherter Pisten unterwegs, wie die Polizei berichtete.

Der Vater wurde von einer Lawine mitgerissen. Sein Sohn alarmierte die Rettungskräfte, doch der Vater konnte erst nach einer Stunde gefunden werden und starb noch an der Unglücksstelle.

