Fünf Tote bei Lawinenabgängen in Österreich

Salzburg - In Österreich sind bei Lawinenabgängen im Pongau am Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen.

Das Foto der Bergrettung zeigt den Lawinenabgang auf der Schmugglerscharte in Bad Hofgastein. © Unbekannt/BERGRETTUNG SALZBURG/APA/dpa

Einen ersten Einsatz für die Bergrettung Bad Hofgastein gab es gegen 12.30 Uhr: Eine Skitourengeherin war m Bereich der Schmugglerscharte im freien Gelände von einer Lawine verschüttet worden.

Der Ehemann der Frau hatte den Abgang gemeldet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, so die Einsatzkräfte. Im Einsatz waren hier neben einem Rettungshubschrauber auch die Hundestaffel der Bergrettung sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes.

Gegen 14 Uhr wurde die Bergrettung erneut alarmiert: Sieben Tourengeher im Großarltal von einer Lawine erfasst. Die Schneemassen waren im alpinen Gelände im Bereich Finsterkopf abgegangen.

Teams der Bergrettung Bad Hofgastein, Bad Gastein, Dorfgastein, Großarl und Hüttschlag rückten aus. Für vier Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie wurden tot gebogen. Eine Person erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen, eine Weitere leichte Verletzungen und ein Mitglied der Gruppe blieb unverletzt.

Auch hier musste das Kriseninterventionsteam die Hinterbliebenen betreuen.