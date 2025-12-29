Wintersturm "Johannes" fegt über den Norden: Drei Tote

Schweden - Wintersturm "Johannes" hat am Samstag in Skandinavien für teils chaotische Verhältnisse gesorgt.

In Åre (Schweden) ließ sich das Gepäck im Schneesturm gleich doppelt schwer ziehen. © Pontus Lundahl/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

In Schweden kamen drei Menschen ums Leben, wie die Nachrichtenagenturen TT und Ritzau berichteten.

In Norwegen, Schweden und Finnland waren zwischenzeitlich über 140.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten.

Zwar ließ der Sturm am Sonntag nach, es kam aber weiterhin zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen.

In Schweden und Finnland wurden am Vormittag etliche Zugverbindungen gestrichen, auch viele Flüge fielen aus oder waren deutlich verspätetet.