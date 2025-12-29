 6.275

Wintersturm "Johannes" fegt über den Norden: Drei Tote

Wintersturm Johannes hat am Samstag in Skandinavien für teils chaotische Verhältnisse gesorgt. Drei Menschen kamen ums Leben.

Von Jan Mies

Schweden - Wintersturm "Johannes" hat am Samstag in Skandinavien für teils chaotische Verhältnisse gesorgt.

In Åre (Schweden) ließ sich das Gepäck im Schneesturm gleich doppelt schwer ziehen.
In Åre (Schweden) ließ sich das Gepäck im Schneesturm gleich doppelt schwer ziehen.  © Pontus Lundahl/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

In Schweden kamen drei Menschen ums Leben, wie die Nachrichtenagenturen TT und Ritzau berichteten.

In Norwegen, Schweden und Finnland waren zwischenzeitlich über 140.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten.

Zwar ließ der Sturm am Sonntag nach, es kam aber weiterhin zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen.

Lawinen-Unglücke in Europa: Sechs Menschen kommen ums Leben
Lawinen Lawinen-Unglücke in Europa: Sechs Menschen kommen ums Leben

In Schweden und Finnland wurden am Vormittag etliche Zugverbindungen gestrichen, auch viele Flüge fielen aus oder waren deutlich verspätetet.

Umgestürzte Bäume erschlugen drei Menschen in Schweden

Auch im finnischen Kalajoki mussten umgestürzte Bäume beräumt werden.
Auch im finnischen Kalajoki mussten umgestürzte Bäume beräumt werden.  © Tuomas Nevalainen/Lehtikuva/dpa

Die drei Toten im Alter zwischen 50 und 70 Jahren waren durch umgestürzte Bäume um Leben gekommen, wie TT meldete.

Ein Stromversorger teilte mit, es werden wohl noch bis Montag dauern, ehe alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden können.

Titelfoto: Pontus Lundahl/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Mehr zum Thema Schneesturm: