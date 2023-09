20.09.2023 13:20 Tausende Tote in Libyen: DRK fliegt Hilfsgüter von Leipzig in Überschwemmungs-Gebiet

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will Hilfsgüter in das Überschwemmungsgebiet in Libyen schicken.

Leipzig - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will Hilfsgüter in das Überschwemmungsgebiet in Libyen schicken. Das DRK schickt am Freitag ein Flugzeug nach Libyen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa Es bestehe unter anderem dringender Bedarf nach Wasser, sanitären Einrichtungen und Hygieneförderung, teilte das DRK mit. Vom Flughafen Leipzig/Halle soll am kommenden Freitag (22. September) ein Flugzeug mit Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Trinkwassertanks und -pumpen starten. Das Sturmtief "Daniel" hatte Libyen am 10. September erfasst. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.9.2023 Die am stärksten betroffene Gegend in Darna wurde am Dienstag für unbewohnbar erklärt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden rund 4000 Todesopfer identifiziert.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa