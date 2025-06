Heftiger Vulkan-Ausbruch: Ätna spuckt Feuer, gigantische Rauchwolke steigt auf

Am Vormittag kam es zu einer großen Eruption am Ätna. Der Vulkan spuckt Lava aus. © Giuseppe Distefano / AFP

Seit Montagmittag, 11.24 Uhr spuckt der aktivste Vulkan Europas wieder Feuer.

Bilder, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen das Ausmaß der Eruption am 3403 Meter hohen Berg an der Ostküste Siziliens (Italien). Eine enorme schwarze Wolke tut sich auf, verängstigte Touristen wollen sich in Sicherheit bringen. Derweil versuchen Wagemutige, einen Blick in den Krater zu erhaschen - lebensgefährlich.

Nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie wurde ein pyroklastischer Strom beobachtet, der wahrscheinlich durch einen Einsturz von Teilen der Nordflanke des Südostkraters entstanden sei. Pyroklastische Ströme bestehen aus Vulkangestein, Asche und heißen Gasen. Sie sind extrem gefährlich. Darüber hinaus wurde auch eine Lavafontäne festgestellt.

Nach der Eruption stieg eine gewaltige Rauchsäule zum Himmel, mehrere Kilometer hoch. Es wird erwartet, dass die Wolke nach Südosten abzieht.