Höchste Alarmstufe auf Java: Vulkan bleibt nach Ausbruch unberechenbar

Java (Indonesien) - In Indonesien hat der Vulkan Mount Semeru wieder zugeschlagen. Das Ungetüm auf der Insel Java spuckte am Mittwoch massive Mengen heißer Asche in den Himmel und trieb Menschen in die Flucht. Mehr als 1100 Bewohner der gefährdeten Dörfer wurden in Notunterkünfte gebracht.

Beim Ausbruch am Mittwoch gab es eine zwei Kilometer hohe Aschesäule. © AGUS HARIANTO / AFP

Den ganzen Tag über rollten glühende Wolken aus Gas, Gestein und Lava die Hänge hinunter, wie Antara berichtet.

Bis zu sieben Kilometer weit raste das brennende Gemisch talwärts. Gleichzeitig schoss eine zwei Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel.

Die Behörden reagierten sofort und erhöhten die Warnstufe gleich zweimal - jetzt gilt die höchste Alarmstufe. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie sich eine dichte Aschefront durch ein Tal frisst, vorbei an einem Fluss und unter einer Brücke hindurch.

Bewohner flüchteten vor dem Ascheregen. Die Behörden riegelten einen acht Kilometer breiten Sperrbereich um den Krater ab. Besonders gefährlich: der Bereich entlang des Besuk-Kobokan-Flusses, der als natürliche Lavaroute gilt.