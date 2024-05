Schon wieder Vulkanausbruch auf Island: Notstand ausgerufen!

Es ist der fünfte Vulkanausbruch in Island seit Dezember vergangenen Jahres. © Birn Oddsson/Iceland Civil Defense/AP/dpa

Nachdem zahlreiche Erdbeben die Gegend erschüttert haben und bereits enormer Druck unter der Erde geherrscht hatte, ereignete sich am Nachmittag dann eine Eruption in der Nähe von Sundhnúk, nördlich von Grindavík, wie der isländische Sender RUV am Mittwochnachmittag berichtete.

Lava sprudelte meterhoch aus dem Boden. Kristín Jónsdóttir, Geophysikerin beim isländischen Wetteramt, schätzte die Erdspalte auf mehr als einen Kilometer Länge ein.



Bereits einige Stunden zuvor hatten die Behörden eine Evakuierung des Ortes Grindavík sowie der beliebten Touristenattraktion "Blaue Lagune" - ein Thermalfreibad - angeordnet.

Dort hatten sich am Mittwochvormittag noch etwa 700 bis 800 Besucherinnen und Besucher aufgehalten. Nach dem Ausbruch riefen die Behörden den Notstand aus.