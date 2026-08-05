20.000 Quadratmeter Wald im Taunus brennen: Löscharbeiten schwierig

Bad Schwalbach - Wegen eines Waldbrandes bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Nach Angaben des Kreisbrandmeisters standen zeitweise rund 20.000 Quadratmeter Wald in Flammen – das entspricht einer Fläche von etwa drei Fußballfeldern.

Der Waldbrand wurde bereits zu einem Bodenfeuer abgeschwächt, allerdings ist ein weiterer kleiner Brandherd entstanden. © Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

Zunächst handelte es sich um einen sogenannten Waldvollbrand, bei dem große Waldflächen bis in die Baumkronen brennen. Der Brand sei bereits zu einem Bodenfeuer abgeschwächt.

Allerdings sei ein sogenanntes Spotfeuer entstanden, also ein weiterer kleiner Brandherd. Dieser werde derzeit unter anderem mit einer Drohne erkundet, um das weitere Vorgehen festzulegen.

Die Löscharbeiten gestalten sich demnach schwierig, da der Brand mitten im Wald liegt und die Einsatzkräfte nur schwer zu den betroffenen Bereichen gelangen.