Vorsicht geboten: Hohe Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalts Mitte

Halberstadt - Die Gefahr von Wald- und Wiesenbränden ist in der Mitte Sachsen-Anhalts und im Harz derzeit besonders hoch.

Die Waldbrandgefahrenstufe drei gilt derzeit in der Altmark, den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis und im Burgenlandkreis. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

In Teilen der Börde, dem Jerichower Land und in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge, einschließlich des Nationalparks Harz, gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe, wie aus dem Informationsportal des Landeszentrums Wald hervorgeht.

Das Rauchen, Grillen und Feuermachen ist verboten, außerdem sollten Wege nicht verlassen und Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, wie es hieß.

Die Waldbrandgefahrenstufe drei von fünf gilt aktuell in der gesamten Altmark und im Landessüden, etwa in den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis und im Burgenlandkreis.