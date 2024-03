Die Waldbrand-Saison hat begonnen! So rüsten Sachsens Feuerwächter auf

Hoyerswerda - Mit einem ersten Feuer im Februar im Landkreis Bautzen begann die Waldbrandsaison in Sachsen in diesem Jahr früher als sonst. Baugleiche Kameras wie die, die zur Brandbekämpfung in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen und Nordsachsen zum Einsatz kommen, sind eine Entwicklung der Weltraumforschung und wurden bereits bei einer Marsmission erprobt.