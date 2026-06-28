Feuer im Harz ausgebrochen: Einsatzkräfte erhalten doppelte Unterstützung aus der Luft

Wienrode/Blankenburg - Seit Samstagabend sind mehrere Feuerwehren im Harz zu einem Waldbrand bei Todtenrode in der Nähe von Blankenburg ausgerückt. Auch das inzwischen bewährte Löschflugzeug "Hexe 1" ist im Einsatz.

Auch das Löschflugzeug "Hexe 1" ist wieder im Einsatz. © Christian Grube

Das Feuer ist in einem Waldgebiet zwischen Wienrode und Treseburg ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Auch noch Stunden später kämpfen die Einsatzkräfte am Sonntag gegen die Flammen.

Wie TAG24 erfuhr, soll zudem ein zweites Löschflugzeug zur Unterstützung hinzukommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Das Feuer breitete sich in alle Himmelsrichtungen aus und befindet sich an einem Steilhang.

Aufgrund des Windes wird die Glut an andere Stellen des Waldgebiets weitergetragen und lässt dort neue Feuer entstehen. Zwischenzeitlich war die Fläche des Brandes 4,3 Hektar groß.