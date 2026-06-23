Hohes Waldbrandrisiko in weiten Teilen Sachsen-Anhalts

Halberstadt - Die Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt hat sich aufgrund des trockenen Wetters weiter verschärft.

Durch die anhaltende Hitze könnte sich das Risiko weiter verschärfen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Nach Angaben des Landeszentrums Wald gilt inzwischen in weiten Teilen des Landes die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4. Nur in Anhalt-Bitterfeld, im Burgenlandkreis, im Saalekreis sowie in den Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau wird das Risiko derzeit etwas niedriger eingeschätzt.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der erwarteten Hitze in den kommenden Tagen könnte sich die Waldbrandgefahr weiter verschärfen.

In einzelnen Regionen wäre dann sogar die höchste Waldbrandgefahrenstufe denkbar.

Bei hoher Waldbrandgefahr raten Behörden dazu, im Wald und in Waldnähe besonders vorsichtig zu sein.