Feuerdrama in der Gohrischheide: Seit drei Tagen Kampf gegen die Flammen

Zeithain - Der Himmel an der Landesgrenze zu Brandenburg ist dunkel vor Qualm. Brandgeruch liegt in der Luft - gefühlt überall, sogar im 60 Kilometer entfernten Dresden . Seit drei Tagen schon wüten die Flammen auf mehr als 500 Hektar Boden voll alter Munition. Das verheerende Feuer in der Gohrischheide bei Zeithain gerät dabei immer wieder außer Kontrolle.

"Ich habe keine Angst und vertraue auf unsere Leute", sagte Heinz Rudolph aus Neudorf, der selbst lange in der Freiwilligen Feuerwehr war. In der vergangenen Nacht habe er das Feuer aus seinem Schlafzimmer beobachtet.

Keine fünf Kilometer Luftlinie vom lodernden Forst entfernt hat das DRK eine Notstation in der Mehrzweckhalle in Röderau eingerichtet. Mit Betten für 30 Evakuierte.

"Wir sitzen das hier in aller Ruhe aus. Mal schauen, ob es schlimmer wird als 2022", so der Familienvater.

Die Flammen breiten sich beinahe ungehindert aus. Der Deutsche Wetterdienst kann derzeit keinen Niederschlag in Aussicht stellen. © xcitepress/rico loeb

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) lobte die Arbeit der Einsatzkräfte Donnerstagabend vor Ort: "Das sind tüchtige Menschen, die hier anpacken." Man sehe, wenn etwas gelernt ist. Alles funktioniere wie ein Uhrwerk.

Die Folgen des Waldbrandes hatte in Teilen Sachsens auch Auswirkungen auf die Luftqualität.

Neben Brandgeruch wurden an den Luftmessstationen Radebeul-Wahnsdorf und Dresden-Nord bis zu vierfach "erhöhte Feinstaub- und Rußkonzentrationen gemessen", berichtet das sächsische Umweltministerium.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte an, dass aufgrund der aktuellen Nord-Nordwest-Winde auch am Freitag in Ostsachsen Brandgeruch und erhöhte Rußwerte verzeichnet werden könnten. Mit Regen könne man "voraussichtlich erst in der Nacht zu Montag rechnen".