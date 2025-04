Gefahrenstufe 3! Schon wieder brennt es im Harz

Schierke - Am Dienstagmittag hat schon wieder eine Grünfläche im Harz Feuer gefangen. Zwar konnte die Feuerwehr schnell eingreifen, doch eine Brandgefahr besteht weiterhin.

Die Polizei bittet um besonders umsichtiges Verhalten in der Natur.

Brände häuften sich zuletzt im Landkreis: Erst vergangene Woche hatte eine Waldfläche in Bad Harzburg Feuer gefangen. Auch loderten am Sonntag zwei Freiflächen in Siptenfelde und Veckenstedt.