Gohrischheide brennt noch immer: Feuerwehr ändert Löschtaktik

Ein Löschhubschrauber der Bundeswehr kreist über der Gohrischheide. In 230 Anflügen hatte er am Montag bereits rund eine Million Liter Wasser über dem Waldbrandgebiet abgeworfen. © Robert Michael/dpa

"Das Feuer soll nun bis auf wenige Meter an festgelegte Grenzen heran brennen", teilte das Landratsamt Meißen mit. So werde dem Feuer die Nahrung entzogen und es würden dadurch langfristigere Löscherfolge erzielt.

Bereits seit 1. Juli brennt es in dem Gebiet an der Grenze zu Brandenburg. Bisher sollen rund 2100 Hektar betroffen sein. Damit ist in der Gohrischheide eine größere Fläche abgebrannt als sonst im Schnitt in einem Jahr in Deutschland.

Nach Angaben des Landratsamtes sind aktuell etwa 665 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Bundeswehr, Polizei und anderen Organisationen in fünf Abschnitten mit der Brandbekämpfung befasst.

Allein die fünfköpfige Hubschrauber-Crew der Bundeswehr hat bei bisher 230 Anflügen rund eine Million Liter Wasser über dem Waldbrandgebiet abgeworfen. Das Kommando der Luftwaffe ging am Montag davon aus, dass die Löschflüge noch bis Dienstagabend andauern werden. Das Wasser stammt aus drei Kiesgruben der Region.