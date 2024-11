Kinder als Brandstifter bezeichnet: Nationalparkchef kritisiert Debatte um Totholz im Harz!

Nationalparkchef Roland Pietsch (59) beim Landesparteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt. © Matthias Bein/dpa

Diese habe zu unfairen, persönlichen Angriffen auf Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung geführt, sagte Pietsch als Gast auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen Grünen in Wernigerode (Landkreis Harz).

"Das ging so weit, dass von Mitarbeitern die Kinder in Kindergärten oder Schulen als Brandstifter bezeichnet wurden." Außerdem habe es Bedrohungen in den sozialen Netzwerken gegeben, so Pietsch.

Nach dem Großbrand am Brocken im September war erneut eine Diskussion über mögliche Konsequenzen ausgebrochen.

Dabei ging es auch um den Umgang mit Totholz. Einige sehen im Totholz einen der Gründe für die erhöhte Brandgefahr und erschwerte Brandbekämpfung.