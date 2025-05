40.000 Quadratmeter Wald in Flammen: Waren Brandstifter am Werk?

Um die Einsatzkräfte für den Waldbrand am Truppenübungsplatz besser zu koordinieren, wurde zwischenzeitlich der Katastrophenfall ausgerufen. © Pia Bayer/dpa

Die Kriminalpolizei suche deshalb Zeugen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Das Feuer war am Mittwoch in dem Forst rund um einen ehemaligen Truppenübungsplatz in Mittelfranken ausgebrochen.

Betroffen waren laut dem Landratsamt Erlangen-Höchststadt insgesamt rund 40.000 Quadratmeter, verteilt auf mehrere Flächen.