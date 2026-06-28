Feuer in der Gohrischheide: Erschwerte Bedingungen für Einsatzkräfte

Zeithain - Komplizierter Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag im Landkreis Meißen. Es brennt in der Gohrischheide, einem Naturschutzgebiet, in dem schon 2025 ein Großbrand die Einsatzkräfte tagelang beschäftigte.

Feuerwehrleute können nicht direkt an den Brandort ran, sodass aus der Luft die Flammen bekämpft werden. © picture alliance/dpa

Der Brand sei gegen 15 Uhr ausgebrochen und habe sich nördlich des ehemaligen Flugfelds ähnlich wie 2022 ausgebreitet, teilte Mirko Pollmer (48), neuer Bürgermeister von Zeithain, gegenüber TAG24 mit.

Das Feuer sei bereits auf eine Schadfläche von mehr als 19 Hektar (rund 26 Fußballfelder) angewachsen.

Vor Ort herrschen laut Pollmer schwierige Bedingungen.

Die Löschmaßnahmen werden dadurch erschwert, dass die Gegend durch Munition belastet ist.

Wegen der Explosionsgefahr müssen die Einsatzkräfte auf entmunitionierten Wegen bleiben. "Böiger Wind und extreme Hitze" erschweren den Einsatz von rund 100 Kräften zusätzlich.