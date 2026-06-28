Feuer in der Gohrischheide: Erschwerte Bedingungen für Einsatzkräfte
Zeithain - Komplizierter Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag im Landkreis Meißen. Es brennt in der Gohrischheide, einem Naturschutzgebiet, in dem schon 2025 ein Großbrand die Einsatzkräfte tagelang beschäftigte.
Der Brand sei gegen 15 Uhr ausgebrochen und habe sich nördlich des ehemaligen Flugfelds ähnlich wie 2022 ausgebreitet, teilte Mirko Pollmer (48), neuer Bürgermeister von Zeithain, gegenüber TAG24 mit.
Das Feuer sei bereits auf eine Schadfläche von mehr als 19 Hektar (rund 26 Fußballfelder) angewachsen.
Vor Ort herrschen laut Pollmer schwierige Bedingungen.
Die Löschmaßnahmen werden dadurch erschwert, dass die Gegend durch Munition belastet ist.
Wegen der Explosionsgefahr müssen die Einsatzkräfte auf entmunitionierten Wegen bleiben. "Böiger Wind und extreme Hitze" erschweren den Einsatz von rund 100 Kräften zusätzlich.
Für Löscharbeiten sei ein geschütztes Löschfahrzeug angefordert worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (DPA). Rund 160 Feuerwehrleute sind im Einsatz.
Laut Pollmer sei die Situation "sehr unbefriedigend", schreibt DPA, da die Kameraden "keine geschützte Technik haben" und somit nicht aktiv das Feuer bekämpfen könnten.
"Aktuell ist die Lage ruhig, aber nicht stabil", sagte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr in Zeithain, Marco Bretschneider am Abend, doch schon am Sonntag wird wieder mit Windböen gerechnet.
Die Gohrischheide befindet sich in Sachsen, an der Grenze zu Brandenburg.
Vom Brand im Sommer 2025 waren rund drei Viertel des rund 2.000 Hektar großen Naturschutzgebietes betroffen.
zuletzt aktualisiert: 20.47 Uhr
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa