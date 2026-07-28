"Kritische Phase": Heftige Waldbrände wüten weiter, EU schickt Hilfe

Spanien - Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände , die westlich von Madrid wüten, hat Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska (64) ein gemischtes Fazit gezogen.

Ein verbranntes Gebiet in La Vall d'Uixo, 55 Kilometer nordöstlich von Valencia. © JOSE JORDAN / AFP

Dank des enormen Einsatzes der Helfer konnten Fortschritte bei der Bekämpfung des Feuers erzielt werden, sagte Grande-Marlaska am Dienstag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dennoch befänden sich die Arbeiten zur Brandbekämpfung "in einer kritischen Phase".

"Heute können wir etwas beruhigter sein, insbesondere angesichts der Wetterbedingungen, die uns in den kommenden Stunden erwarten", fügte der Minister hinzu.

Ab Mittwoch werden dem Wetterdienst zufolge allerdings wieder steigende Temperaturen und auffrischende Winde erwartet, weshalb sich die Situation dann wieder verschlechtern könnte. Die neue Hitzewelle soll demnach bis Ende der Woche andauern.

Die Präsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47), äußerte sich optimistisch. Die Lage "bei den Waldbränden bessert sich allmählich", erklärte sie. "Wir können heute optimistischer sein und mit der Planung der sicheren Rückkehr der Bewohner in mehrere Gemeinden beginnen."

Die EU hatte am Montag erklärt, weitere Flugzeuge zur Brandbekämpfung nach Spanien zu schicken.