Neue Hitzewelle steht bevor: Experten warnen vor Waldbrandgefahr in Sachsen

Leipzig - In Sachsen steigt die Waldbrandgefahr wieder an.

Die Waldbrandgefahr in Sachsen wird in den nächsten Tagen hoch eingeschätzt. (Symbolbild) © STR/dpa

Am Mittwoch wird an drei Wetterstationen im Norden des Bundeslandes die zweithöchste Gefahrenstufe erreicht, wie aus der Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes hervorgeht.

Laut den Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigt die Gefahr aber besonders am Donnerstag an.

Dann gilt nicht nur an den Wetterstationen Klitzschen bei Torgau, Leipzig/Halle (Flughafen) und Oschatz Gefahrenstufe vier von fünf. Für mehr als die Hälfte der 27 Wetterstationen sagt der DWD die zweithöchste Gefahrenstufe voraus.

Im übrigen Freistaat wird die Gefahr fast flächendeckend als mittel eingeschätzt, das entspricht Stufe drei.