Jena - In Thüringen nimmt die Waldbrandgefahr zu.

In Teilen Thüringens gilt die zweithöchste Warnstufe für Waldbrände. (Symbolfoto) © Lage spitzt sich zu: Brennen in Thüringen bald die Wälder?

In Teilen Ost- und Südthüringens gilt die zweithöchste Warnstufe 4 für hohe Gefahr, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht.

Betroffen ist unter anderem der Raum Jena und Saale-Holzland. Bei Warnstufe 4 können die Forstämter öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen sperren.

In den übrigen Regionen herrscht zumeist die Warnstufe 3 für mittlere Waldbrandgefahr. Gering ist die Gefahr derzeit noch in Teilen des Thüringer Waldes. In der zurückliegenden Woche hatten die Feuerwehren zwei Waldbrände im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bekämpft.