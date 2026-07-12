Lage spitzt sich zu: Brennen in Thüringen bald die Wälder?
Von Katrin Zeiß, Christian Rüdiger
Jena - In Thüringen nimmt die Waldbrandgefahr zu.
In Teilen Ost- und Südthüringens gilt die zweithöchste Warnstufe 4 für hohe Gefahr, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht.
Betroffen ist unter anderem der Raum Jena und Saale-Holzland. Bei Warnstufe 4 können die Forstämter öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen sperren.
In den übrigen Regionen herrscht zumeist die Warnstufe 3 für mittlere Waldbrandgefahr. Gering ist die Gefahr derzeit noch in Teilen des Thüringer Waldes. In der zurückliegenden Woche hatten die Feuerwehren zwei Waldbrände im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bekämpft.
Für die kommende Woche sind im Freistaat Temperaturen um und teilweise über 30 Grad prognostiziert. Von einer starken Hitzewelle wie im Juni mit Werten von bis zu 40 Grad bleiben die Menschen in den nächsten sieben Tagen allerdings verschont.
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