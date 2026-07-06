10.000 Menschen fliehen, Tour de France betroffen: Feuer tobt in Südfrankreich

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In Südfrankreich tobt derzeit ein verheerender Waldbrand. 10.000 Menschen mussten vor den Flammen fliehen, auch die Tour de France ist betroffen.

Von Michael Evers

Narbonne (Frankreich) - Wegen eines weiter um sich greifenden Naturbrandes in Südfrankreich sind inzwischen 10.000 Menschen evakuiert worden.

10.000 Menschen mussten bereits vor den Flammen flüchten.
10.000 Menschen mussten bereits vor den Flammen flüchten.  © Jc Milhet/AFP/dpa

Betroffen sind 26 Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan, wo die Flammen sich inzwischen durch 4600 Hektar Fläche gefressen haben, wie die Präfektur mitteilte.

Der Brand wurde durch Wind, große Hitze und vor allem durch eine außergewöhnlich hohe Lufttrockenheit angefacht. Ein Feuerwehrmann sowie ein Anwohner wurden schwer verletzt.

Die Präfektur des Departements Pyrénées-Orientales rief die Menschen in der betroffenen Region dazu auf, die Straßen vollständig für die Feuerwehrkräfte freizuhalten und nicht in die Häuser zurückzukehren, um dort Besitz in Sicherheit zu bringen.

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Für Firmen, deren Beschäftigte nicht zur Arbeit kommen können, soll eine Kurzarbeitsregelung getroffen werden. 

Feuerwehrkräfte sind derzeit im Süden Frankreichs gefordert.
Feuerwehrkräfte sind derzeit im Süden Frankreichs gefordert.  © Matthieu Rondel/AFP/dpa

Brand hat Auswirkungen auf Tour de France

Ein Löschhubschrauber versucht, die Flammen in Schach zu halten.
Ein Löschhubschrauber versucht, die Flammen in Schach zu halten.  © Matthieu Rondel/AFP/dpa

Der ausufernde Brand führte auch zu einer Anpassung der dritten Etappe der Tour de France, die heute durch die betroffene Region führt und nun ohne Zuschauer und Werbekarawane unterwegs sein wird.

Alle Sicherheitskräfte müssten sich auf die Bekämpfung des Brandes konzentrieren, erklärte die Präfektur. Wer sich nicht an die Einschränkungen halte, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Der staatliche Wetterdienst Météo France warnte für größere Teile Frankreichs vor einer hohen Brandgefahr.

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Für sieben Departements im Südosten wurde die höchste Warnstufe Rot verhängt, während in 41 weiteren Departements eine hohe Waldbrandgefahr besteht. Auch in anderen Regionen Frankreichs brachen bereits Wald- und Vegetationsbrände aus.

Titelfoto: Bildmontage: Jc Milhet/AFP/dpa / Matthieu Rondel/AFP/dpa

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