Hilfe, unsere Heide brennt! Kiefern, Eichen und Roteichen in Flammen

Nach dem Feuer in der Dresdner Heide sitzt der Schock tief.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Feuer-Inferno in der Dresdner Heide! Hier brannten Montagabend rund 10.000 Quadratmeter voller Kiefern, Eichen und Roteichen lichterloh. Den Rauch sah und roch man von Weitem, noch am Dienstagvormittag kämpften Feuerwehrmänner mit den letzten Glutnestern. Manchem Anwohner sitzt der Schreck noch in den Knochen.

Alles in Kürze Waldbrand in Dresdner Heide: 10.000 Quadratmeter Fläche betroffen

Feuer brach nach 18 Uhr in Junger Heide aus

Keine Verletzten, Ermittlungen zur Brandursache laufen

Anwohner vermuten fahrlässiges Handeln als Ursache

Sachsenforst warnt vor Waldbesuchen bei hohen Waldbrandgefahrenstufen Mehr anzeigen

Bilder: Waldbrand in der Heide

Der Brandeinsatz war nicht einfach, dauerte stundenlang. © Roland Halkasch

Zeitweise waren über hundert Einsatzkräfte mit Löschen beschäftigt. © Roland Halkasch

Ingeborg Thierfelder (91) hofft, dass die Flammen nicht wiederkommen. © Ove Landgraf

Sie spazierten kurz nach Bändigung des Feuers durch das betroffene Waldstück: die Freundinnen Bärbel Sonntag (67, l.) und Heike Ullmann (52) mit ihren Hunden. © Ove Landgraf

Wildfeuer in der Dresdner Heide: Anwohner haben Vermutung