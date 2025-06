Maximale Gefahrenstufe! Waldbrandgefahr im Ländle steigt

Stuttgart - Nach Wochen weitgehend ohne Regen ist die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg in fast allen Regionen des Landes weiter gestiegen.

Alles in Kürze

Der Boden im Südwesten ist knochentrocken. Fast landesweit wird vor Waldbränden gewarnt. (Symbolbild) © Cevin Dettlaff/dpa

Für fast alle Regionen Baden-Württembergs sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag die zweithöchste der fünf Warnstufen voraus. Mit den steigenden Temperaturen wird für Mittwoch die maximale Gefahrenstufe vor allem in der Rheinebene, aber auch am Stuttgarter Flughafen und in Metzingen erwartet.

Bei Hitze trocknet die Vegetation schneller aus und Bodenfeuchte geht schneller verloren.

Eine Hitzewelle etwa mit heißen und trockenen Winden kann dann dazu beitragen, dass Brände innerhalb kürzester Zeit intensiver und größer werden. Erst am Donnerstag könnten Niederschläge die Lage im Südwesten entspannen und die Waldbrandgefahr senken.