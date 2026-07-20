Leuchtend rote Flammen und dichter Rauch: Schon wieder heftiger Waldbrand

Spanien - Ein Waldbrand rund Hundert Kilometer nördlich von Spaniens Hauptstadt Madrid hat bereits mehr als 26.000 Hektar Fläche zerstört. Rund 1200 Menschen seien evakuiert worden, teilte die Feuerwehr- und Brandschutzbehörde am Montag im Onlinedienst X mit.

Feuerwehrleute bei der Bekämpfung des Waldbrands im Gebiet La Mierla. © HANDOUT / INFOCAM / AFP

In der Nacht zum Montag waren von einem Flugzeug aus, das über die Region Madrid flog, leuchtend rote Flammen sowie aufsteigender Rauch zu sehen, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Opfer wurden zunächst nicht verzeichnet.

Das Feuer war am Donnerstag in einem bewaldeten und bergigen Gebiet in der Nähe des Dorfes La Mierla in Kastilien-La Mancha in der Region Guadalajara ausgebrochen. Es wütete auch im Nationalpark Sierra Norte, in dem gefährdete Arten von Adlern, Wölfen und Schmetterlingen beheimatet sind.

Die Behörden blicken angesichts der Wettervorhersage mit Sorge auf die kommenden Tage: Ab Dienstag wird in Spanien eine neue Hitzewelle erwartet, die in weiten Teilen des Landes Temperaturen von mehr als 40 Grad mit sich bringen soll.

Zuvor war bereits in der Nähe von Saragossa im Nordosten Spaniens ein Feuer ausgebrochen, das fast 16.000 Hektar Fläche zerstörte.

Auch die andalusische Provinz Almería war in diesem Monat von einem der folgenschwersten Waldbrände in Spaniens jüngerer Geschichte getroffen worden. 13 Menschen starben, 7000 Hektar Land brannten nieder.