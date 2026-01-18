Über ein Dutzend Tote bei schweren Waldbränden

Concepción (Chile) - Bei schweren Waldbränden im Zentrum von Chile sind über ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen.

Chile, Lirquen: Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer in einem Haus, während Waldbrände lodern. © Javier Torres/AP/dpa

In der Ortschaft Penco seien mindestens 14 Todesopfer registriert worden, sagte Bürgermeister Rodrigo Vera unter Berufung auf die Polizei beim Radiosender Bío Bío. Zuvor hatte das Innenministerium von zwei Toten gesprochen. Mindestens eines dieser Todesopfer wurde an einem anderen Ort registriert.

Rund 50.000 Bewohner der Regionen Biobío und Ñuble seien aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, sagte Innenminister Álvaro Elizalde. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten kämpften gegen insgesamt 24 Brände.

Die Regierung erklärte für die betroffenen Regionen den Katastrophenfall. Bislang wurden durch die Feuer über 250 Häuser zerstört. Nach Angaben der Forstverwaltung waren knapp 100 Quadratkilometer von den Bränden betroffen.