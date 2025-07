Waldbrand auf Saalfelder Höhe: Hat der Regen Entspannung gebracht?

Alles in Kürze

Saalfeld-Rudolstadt - Die Löscharbeiten des etwa 250 Hektar großen Waldbrandes auf der Saalfelder Höhe in Thüringen gehen auch am Morgen weiter. Der Regen in der Nacht habe laut einem Sprecher des Landratsamtes keine Entspannung gebracht. Die Lage sei weiterhin angespannt.