28.04.2025 20:07 Großer Waldbrand in der Lausitz: Zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz

Flammen in Lausitzer Waldgebiet nahe Forst! Am Montagmittag musste die Feuerwehr in die Nähe der A15 auf Höhe Anschlussstelle Bademeusel ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Forst - Flammen in Lausitzer Waldgebiet nahe Forst (Landkreis Spree-Neiße)! Am Montagmittag musste die Feuerwehr in die Nähe der A15 auf Höhe Anschlussstelle Bademeusel ausrücken. Ein Waldbrand nahe Forst hat am Montag die Einsatzkräfte stark gefordert. © Lennart Bryks/Blaulichtreport Lausitz Ersten Angaben zufolge brannten unweit der polnischen Grenze etwa 2500 Quadratmeter Boden. Vor Ort musste das Einsatzstichwort daher auf "Waldbrand groß" hochgestuft werden. Vier Fahrzeuge pendelten für die konstante Wasserversorgung zwischen einem Hydranten in Klein Bademeusel und der Einsatzstelle hin und her. Mit drei Strahlrohren und circa 30.000 Litern Wasser soll das Feuer nach rund anderthalb Stunden gegen 15 Uhr erfolgreich gelöscht gewesen ein. Erst nach ausgiebigen Nachkontrollen konnte das Waldstück an den Betreiber übergeben werden. Die Brandursache ist unklar.

Titelfoto: Lennart Bryks/Blaulichtreport Lausitz