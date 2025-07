Wieder stehen Wälder in Brandenburg in Flammen

Die Feuerwehr blickt auch in Richtung Sachsen : Dort bestehe die Gefahr, dass ein Brand in der Gohrischheide (Landkreis Meißen) nahe der brandenburgischen Grenze auf das benachbarte Bundesland übergreife, sagte der Sprecher.

Alarmierte Einsatzkräfte stehen am Rande des Waldes, wo das Feuer ausbrach. © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Großbrände, die am Dienstag in zwei brandenburgischen Wäldern ausgebrochen waren, sind weiterhin unter Kontrolle. Sowohl in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) als auch in Kleinbahren (Elbe-Elster-Kreis), sagen die Feuerwehren.

Ein Sprecher der Leitstelle Brandenburg gab an, die Einsatzkräften seien noch vor Ort und beobachteten die Lage. Über Nacht und am Morgen habe es teils kleinere Löscharbeiten gegeben. Demnach erschweren die steigenden Temperaturen zum Nachmittag und auch die Munition im Waldboden die Arbeit.

Nach Angaben des Elbe-Elster-Kreises finden auch in Kleinbahren Nachlöscharbeiten statt. Das bedeutet, dass die Feuerwehr mit Schläuchen Wasser auf Glutnestern und qualmenden Boden verteilt und den Waldboden feucht hält. Damit sei bislang ein Wiederaufflammen des Brandes verhindert worden.

"Noch sind 150 Einsatzkräfte vor Ort und bearbeiten da eine Fläche von 20 bis 25 Hektar", sagte ein Sprecher.