Sensoren schlagen an: Zwei Waldbrände im Spreewald halten Feuerwehr auf Trab

Briesen (Dahme-Spreewald) - Glimpflicher Ausgang: In der Nähe von Briesen im Landkreis Dahme-Spreewald haben am Mittwoch rund 8000 Quadratmeter Wald gebrannt.

In ganz Brandenburg herrscht derzeit hohe, teils sogar sehr hohe Waldbrandgefahr, wie aus Daten des Landesumweltministeriums hervorgeht.

In beiden Fällen schlugen nach seinen Worten Sensoren auf Türmen automatisch Alarm, und die Feuerwehr rückte binnen Minuten aus. Beides sei glimpflich geendet, sagte Engel.

Vor diesem Brand sei bereits ein Feuer auf einem Waldstück von etwa 1000 Quadratmetern in der Nähe gelöscht worden.

Zurzeit liegt die Gefahr in allen Landkreisen bei Stufe vier oder höher. Das Ministerium gibt in fünf Stufen die Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes an.