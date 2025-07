Sieben Waldbrände wüten in Südbrandenburg: Evakuierung des Dorfes aufgehoben

Babben - Nach wie vor herrscht in Brandenburg hohe Waldbrandgefahr . Wegen eines großen Brandes im Landkreis Elbe-Elster musste am Dienstag sogar ein ganzes Dorf evakuiert werden. Nun dürfen alle 54 Bewohner zurückkehren. Doch die Feuerwehr kämpft weiter gegen die Flammen.

Polizei und Feuerwehr informieren Anwohner auch durch Durchsagen vor Ort. In einem Umkreis von zehn Kilometern um den Brandort wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Unter der Telefonnummer 03535 46 4004 wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.

Unter Kontrolle sind laut der Leitstelle Lausitz inzwischen die Waldbrände in Sorno und Fichtenberg (beide Elbe-Elster), in Proschim und Laubsdorf (Spree-Neiße), in Zinnitz (Oberspreewald-Lausitz) und in Schönwalde (Dahme-Spreewald).

In allen Landkreisen Brandenburgs gilt aktuell die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5.

Erstmeldung um 16.35 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.01 Uhr.