Waldbrand bei Ruhlsdorf: Feuerwehr gibt Entwarnung

Teltow - Ein Waldbrand in der Nähe von Teltow ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.

Rund 70 Feuerwehrleute waren laut Einsatzleitung vor Ort. Am Abend waren es noch etwa 60. © Julian Stähle

Es gebe nur noch Restlöscharbeiten auf einer Fläche von etwa 2,5 Hektar, hieß es von der Einsatzleitung am frühen Abend. Am frühen Nachmittag standen demnach rund 5 Hektar in Flammen.

Der Brand zwischen den Ortschaften Ruhlsdorf und Berkenbrück war gegen 14 Uhr ausgebrochen. Starke Winde fachten ihn schnell an.

Die Einsatzleitung zeigte sich optimistisch, dass der Brand in absehbarer Zeit komplett gelöscht werden kann.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner wurden deshalb aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden.