Waldbrand in Brandenburg: Alarmstufe Rot in neun Landkreisen

Potsdam - Höchste Anspannung für Brandenburgs trockene Kiefernwälder: Das Waldbrandrisiko hat in neun von 14 Landkreisen aktuell die höchste Gefahrenstufe 5 (sehr hohe Gefahr) erreicht.

Der Waldbrand an der Ruppiner Heide hatte am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

In vier nördlicheren Landkreisen liegt sie darunter bei Stufe 4. In der Uckermark gilt eine mittlere Waldbrandgefahr (Stufe 3).

Waldbrandalarm herrschte am Donnerstagabend in der Kyritz-Ruppiner Heide, auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Dort brannten laut Feuerwehr rund 2500 Quadratmeter Waldboden. Auch in den Vortagen musste die Feuerwehr mehrmals zu kleineren Waldbränden ausrücken.

Am Samstag und den kommenden Tagen soll die Waldbrandgefahr laut Deutschem Wetterdienst aber wieder sinken: Dann soll weitgehend die mittlere Stufe herrschen.

In Südbrandenburg wollen sich mehrere Landkreise auf den Ernstfall vorbereiten: Hunderte Einsatzkräfte rücken am 10. Mai zu der Übung "Wipfel-Brand" aus.