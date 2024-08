Waldbrand nahe "Tropical Islands" gelöscht

Rietzneuendorf-Staakow - Ein Waldbrand in der Nähe des Urlaubs- und Freizeitresorts "Tropical Islands" im Süden Brandenburgs löste am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Inzwischen ist das Feuer gelöscht.

In Brandenburg besteht am heutigen Donnerstag in so gut wie allen Kreisen hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

Die höchste Warnstufe 5 gilt in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin, im Havelland, in Potsdam-Mittelmark und im Landkreis Oder-Spree, wie das Landesumweltministerium angab.

Erstmeldung vom 28. August, 20.41 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 29. August, 8.48 Uhr.