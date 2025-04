Waldbrand schwer zugänglich: Feuerwehr zieht alle Register

Lindow - Ein Waldbrand bei Lindow ( Landkreis Ostprignitz-Ruppin ) hat die Feuerwehr am Donnerstag vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Brandbekämpfer setzten eine Vielzahl an Löschtechniken.

Laut Polizeibericht brannte es seit dem Nachmittag auf einer Fläche von etwa drei Hektar in der Nähe des Möllensees. Das Problem: Das Gebiet war für die Feuerwehrleute nur schwer zugänglich.

In Brandenburg herrscht in weiten Teilen immer noch die Waldbrandgefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr). In den Landkreisen Havelland und Potsdam-Mittelmark wurde inzwischen die Stufe 4 (hohe Gefahr) ausgewiesen.