Winter gerade erst vorbei und schon erhöhte Waldbrandgefahr in Brandenburg

Potsdam - Bereits kurz nach Ende des Winters steigen im Waldbrand-Hotspot Brandenburg bei viel Sonne und trockenen Frühlingstagen auch die Risiken.

In zwölf von 14 Brandenburger Landkreisen ist am Donnerstag die Waldbrandstufe 3 ausgerufen worden. © TAG24/Patrick Pleul/dpa (Bildmontage)

Unmittelbar nach dem Start der Waldbrandsaison ab März wurde jetzt fast überall die Waldbrandgefahrenstufe 3 von 5 erreicht. Spaziergänger in der Natur sind zur Vorsicht aufgerufen, um nicht leichtfertig ein Feuer zu entfachen.

Die Warnstufe 3 galt am Donnerstag in zwölf von 14 Landkreisen, wie das Forst- und Umweltministerium online mitteilte. Nur in den Landkreisen Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin wurde eine niedrige Gefahrenstufe der Kategorie 2 berechnet.

In Brandenburg gilt die Waldbrandgefährdung allgemein wegen ausgedehnter Kiefernwälder, geringem Niederschlag und leichter Sandböden bundesweit als besonders hoch. Der Umbau hin zu mehr Laubmischwäldern soll verstärkt werden.

Von März bis Ende September werden täglich die Waldbrandgefahrenstufen ermittelt. Zwei Waldbrandzentralen des Landesbetriebs Forst in Wünsdorf und Eberswalde werden in dieser Zeit besetzt, um Feuer möglichst früh zu entdecken und eine Ausbreitung zu verhindern.