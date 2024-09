Waldbrand fordert Feuerwehr: 260 Einsatzkräfte kämpfen gegen Glutnester, Kamerad verletzt

Oranienbaum-Wörlitz - Großeinsatz seit Freitag im Landkreis Wittenberg: Mehrere Feuerwehren kämpfen gegen einen Waldbrand in Oranienbaum-Wörlitz, auch eine Bundesstraße ist betroffen. Am Samstagmorgen hat sich die Lage zwar entspannt, dennoch sind Hunderte Kräfte im Einsatz.

Ein Waldbrand ist am Freitag im Landkreis Wittenberg ausgebrochen. © EHL Media/Lucas Libke

Laut Verkehrsmeldungen des Landesportals Sachsen-Anhalt besteht auf der B107 zwischen der A9/Abfahrt Dessau-Ost und Oranienbaum in beiden Richtungen Gefahr durch den Großbrand, der am Freitag gegen 13 Uhr ausgebrochen war. Der betroffene Abschnitt sei voraussichtlich bis Sonntag 18 Uhr voll gesperrt.

Dank der Einsatzkräfte und der günstigen Windbedingungen habe sich die Situation stabilisiert, so die Stadt Oranienbaum-Wörlitz am Samstagmorgen. Es sei in der Nacht gelungen, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Dennoch gebe es noch immer Glutnester im Unterholz, die es zu bekämpfen gilt.



Wie schon am Freitag werden die Feuerwehrleute von einem Hubschrauber der Landespolizei unterstützt, "der bei jedem Abwurf 820 Liter Wasser im sogenannten 'Bambi-Bucket' mitbringt", hieß es am Vormittag.

Zuvor waren am Vortag Anwohner dazu aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Man müsse mit Geruchsbelästigungen rechnen.



Wie groß das betroffene Gebiet sei, stand zunächst noch nicht fest, jedoch seien laut der Stadt am Samstagvormittag in der Spitze rund 260 Kameraden im Einsatz gewesen. Ein Feuerwehrmann habe am Freitagabend Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.