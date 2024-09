Waldbrand in Sächsischer Schweiz: Tatverdächtiger stellt sich, Polizei sucht Zeugen

Königstein - Am Sonntagmorgen ist im Naturschutzgebiet Pfaffenstein in der Sächsischen Schweiz ein Waldbrand ausgebrochen.

Am Sonntagmorgen ist am Pfaffenstein ein Waldbrand ausgebrochen. © Marko Förster

Gegen 6.22 Uhr geriet das Gebiet hinter der Gaststätte "Zum Pfaffenstein" in Brand, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Vormittag.

Wie groß die brennende Fläche ist, war derweil noch nicht bekannt.

Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen derweil, wie weißer Rauch zwischen den Baumkronen aufsteigt. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind seit dem Vormittag im Einsatz.

Unterdessen hat sich ein Tatverdächtiger (30), der offenbar für den Ausbruch des Waldbrands verantwortlich ist, selbst der Polizei gestellt. Aufgrund der Trockenheit hatte der Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzerzgebirge erst am Sonntag ein Betretungsverbot für den Nationalpark verhängt.

Dennoch habe der 30-Jährige am Pfaffenstein genächtigt und in dem Bereich einen Gegenstand entzündet, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Es werde geprüft, ob der Mann das Feuer im Elbsandsteingebirge verursacht habe.