Waldbrandgefahr im Norden: Hier ist sie jetzt besonders hoch

In Lübtheen brennt bereits der Wald. © JOTO

Seit Tagen ist es warm und trocken, dazu kommt stürmischer Wind. Das führt dazu, dass sowohl die Waldbrandgefahr als auch die Graslandfeuergefahr steigt, das geht aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Besonders betroffen sind Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Dort gilt am Donnerstag und am Freitag teils sehr hohe Waldbrandgefahr.

Dagegen weist der sogenannte Graslandfeuerindex fast überall in Norddeutschland auf hohe Gefahr hin. Dieser beschreibt nach DWD-Angaben die "Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs".

Vor allem die Waldbrandgefahr ist nicht abstrakt, sondern real. Das wird daran deutlich, dass am Mittwochabend ein Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgebrochen ist.

Auch am Donnerstagmorgen brannte es noch auf etwa drei Hektar. In dem Gebiet gab 2019 einen Großbrand auf rund 1000 Hektar, im vergangenen Jahr standen erneut 100 Hektar in Flammen.