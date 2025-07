Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigt weiter

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt steigt die Gefahr vor Wald- und Flächenbränden auf Wiesen oder Feldern.

In mehreren Teilen von Sachsen-Anhalt gilt bereits die höchste Gefahrenstufe. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Landesweit gilt wegen der anhaltenden Trockenheit die höchste oder zweithöchste Gefahrenstufe, wie aus einer Übersicht des Landeszentrums Wald hervorgeht.

Während aktuell im Norden und in der Mitte Sachsen-Anhalts die Waldbrandgefahrenstufe vier von fünf ausgerufen ist, gilt unter anderem im Fläming, in der Dübener Heide, in der Börde und im Harz die höchste Gefahrenstufe.