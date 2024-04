Waldbrandgefahr in Sachsen durch April-Sommer deutlich gestiegen!

Pirna - Die Waldbrandgefahr in Sachsen ist am Wochenende deutlich angestiegen.

Ein Schild weist nach langer Trockenheit die Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Im nördlichen Teil des Landkreises Bautzen galt am Sonntag sogar die höchste Warnstufe 5, wie aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst hervorging.

In den Landkreisen Nordsachsen, Meißen, Zwickau, Görlitz sowie in der Stadt Dresden galt zudem verbreitet Stufe 4. In den nächsten Tagen soll sich die Lage laut der Vorhersagen aber wieder entspannen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der zweiten Wochenhälfte mit einer deutlichen Abkühlung sowie Niederschlägen.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Sie werden vom DWD berechnet.

Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen.