Winde fachen Feuer an: Erste Waldbrände halten Einsatzkräfte auf Trab

Hähnichen/Königstein-Halbestadt - Mit dem Frühling kommen die Waldbrände : Gegen Ende der Osterfeiertage musste die Feuerwehr gleich an mehreren Stellen zu brennenden Wäldern ausrücken. Dabei machte ihnen insbesondere der Wind zu schaffen.

In einem Waldgebiet im Landkreis Görlitz war an zwei Stellen Feuer ausgebrochen. © xcitepress/Pascal Gotttschling

Am Nachmittag des Ostermontags war die Feiertagsstimmung bei der Feuerwehr vorbei: Brand bei Hähnichen, durch Unbekannte mutmaßlich versehentlich entfacht.

"Wir wurden kurz nach 15 Uhr in die Nähe der Bundesstraße 115 alarmiert", sagt Mathias Krause (47), Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Görlitz. "Es gab eine starke Rauchentwicklung, wir hatten mit dynamischen Winden zu kämpfen." Durch diese hatten nicht nur der Waldboden, sondern auch die Wipfel Feuer gefangen.

Rund 75 Einsatzkräfte waren vor Ort, kämpften auf 2,6 bis drei Hektar gegen die Flammen. "Wir füllten die Teiche mit Tanklöschfahrzeugen, nutzten sie als Zwischenspeicher", so Krause. "Auf der anderen Seite bauten wir künstliche Speicher auf."

Auch die Drohne der Bautzner Feuerwehr kam zum Einsatz. Am Dienstag waren noch 15 Kameraden mit Restlöscharbeiten beschäftigt.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wurde noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.