Winde fachen Feuer an: Erste Waldbrände halten Einsatzkräfte auf Trab
Hähnichen/Königstein-Halbestadt - Mit dem Frühling kommen die Waldbrände: Gegen Ende der Osterfeiertage musste die Feuerwehr gleich an mehreren Stellen zu brennenden Wäldern ausrücken. Dabei machte ihnen insbesondere der Wind zu schaffen.
Am Nachmittag des Ostermontags war die Feiertagsstimmung bei der Feuerwehr vorbei: Brand bei Hähnichen, durch Unbekannte mutmaßlich versehentlich entfacht.
"Wir wurden kurz nach 15 Uhr in die Nähe der Bundesstraße 115 alarmiert", sagt Mathias Krause (47), Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Görlitz. "Es gab eine starke Rauchentwicklung, wir hatten mit dynamischen Winden zu kämpfen." Durch diese hatten nicht nur der Waldboden, sondern auch die Wipfel Feuer gefangen.
Rund 75 Einsatzkräfte waren vor Ort, kämpften auf 2,6 bis drei Hektar gegen die Flammen. "Wir füllten die Teiche mit Tanklöschfahrzeugen, nutzten sie als Zwischenspeicher", so Krause. "Auf der anderen Seite bauten wir künstliche Speicher auf."
Auch die Drohne der Bautzner Feuerwehr kam zum Einsatz. Am Dienstag waren noch 15 Kameraden mit Restlöscharbeiten beschäftigt.
Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wurde noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.
Brand durch Feuerschale
Am selben Nachmittag sorgte in Königstein-Halbestadt eine nicht ordentlich abgelöschte Feuerschale für einen zweiten Waldbrand.
Der Wind entfachte das Feuer neu, ließ es auf einen Holzstapel und von dort auf den Wald übergreifen. Rund 1,5 Hektar Wald gerieten dadurch in Brand, der Schalen-Besitzer (53) hat nun eine Anzeige am Hals.
Erstmeldung vom 7. April 2026, 9.09 Uhr; letzte Aktualisierung 17.45 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS / Ben Schilling//Pascal Gottschling/xcitePress