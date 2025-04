Bildungsfahrt nach Auschwitz: Schüler aus Görlitz sorgen mit Foto für Empörung

Vier Schüler der Scultetus-Oberschule Görlitz zeigen vor dem KZ Auschwitz-Birkenau das "White Power"-Zeichen. © Antifa Elbflorenz

Vier Jungs von der Scultetus-Oberschule haben direkt vor dem bekannten Eingangstor des Konzentrationslagers ein Gruppenfoto geknipst, das über eine Million Todesopfer verhöhnt, die dort zwischen 1940 und 1945 von den Nazis systematisch vergast worden sind.

Die Schüler zeigen mit ihrer rechten Hand das in der rechtsextremen Szene verwendete "White Power"-Zeichen. Einer der Beteiligten stellte das geschmacklose Bild anschließend in seiner Instagram-Story zur Schau.

Ein Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung in Bautzen bestätigte den Vorfall gegenüber TAG24 am Montagmorgen. Im Tagesverlauf will das Landesamt in einer Stellungnahme weitere Informationen bekannt geben.

Für das "White Power"-Zeichen wird mit Mittelfinger, Ringfinger und kleinem Finger ein "W" symbolisiert, Daumen und Zeigefinger formen ein "P". Es soll die Überlegenheit der "weißen Rasse" darstellen. Diese Gestik ist zwar ein Erkennungszeichen innerhalb der Neonazi-Szene, strafbar ist die Verwendung jedoch nicht.