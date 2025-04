Er hatte schon eine Langwaffe bei sich: Hat 19-Jähriger nächsten Synagogen-Massenmord geplant?

Offenbar gab es einen erneuten Anschlagsplan auf die Synagoge in Halle. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der junge Mann sei am 14. Februar an seinem Wohnsitz in der Schweiz festgenommen worden und sitze seit 22. April in U-Haft.

Seinen rechtsextremistisch motivierten Plan habe er zwischen Juli 2024 und Februar 2025 wiederholt in einer Telegram-Chatgruppe formuliert.

Im Februar soll er sich auch eine Langwaffe beschafft haben, die bei seiner Festnahme auch aufgefunden wurde.

"Ein konkreter Zeitpunkt für die Durchführung der Tat stand dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht fest", teilte die Behörde über den 19-Jährigen mit, der zuvor in Halle gemeldet war.

"Der Beschuldigte bestreitet, die Anschlagspläne ernsthaft verfolgt zu haben", so die Staatsanwaltschaft, die betont, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. Die Ermittlungen dauern an.