Extremismusforscher: Rechte unterwandern Bauernproteste

Ihnen gehe es nicht um Agrardiesel, sie "wollen Deutschland lahmlegen". Quent ist Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Nationalistische, rechtsextremistische und verschwörungsideologische Akteure versuchten, die Bewegung politisch zu instrumentalisieren, sagte Quent am Montagmorgen im Deutschlandfunk .

Die Proteste sind überschattet von Sorge vor Radikalisierungen. Bei einer Aktion wütender Bauern an der Nordseeküste wurde der Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne) in der vergangenen Woche am Verlassen einer Fähre gehindert.