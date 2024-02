Fahndung: Mann bringt Kind bei S-Bahn-Fahrt Antisemitismus bei

Frankfurt am Main - Deutlich hörbar und immer wieder sprach ein Mann in einer S-Bahn in Frankfurt am Main einem Kind "volksverhetzende Inhalte vor", wie ein Polizeisprecher es nannte - gemeint waren damit Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft auf Hochtouren!

In einer Frankfurter S-Bahn kam es zu einem Streit, weil ein Unbekannter einem Kind rechtsextremistische und antisemitische Statements beibringen wollte. (Symbolbild) © Montage: Arne Dedert/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr, wie die Polizei in der Mainmetropole am heutigen Sonntag mitteilte.

Demnach stieg eine 72-jährige Frau an der Haltestelle Hauptwache in einen Zug der Linie S2 und fuhr damit in Richtung der Haltestelle Ostendstraße.

Während dieser Fahrt wurde die Seniorin auf einen Fremden in Begleitung eines Kindes aufmerksam.

"Der Mann sprach dem Kind in wiederholender und deutlich hörbarer Art und Weise immer wieder volksverhetzende Inhalte vor und versuchte dabei das Kind davon zu überzeugen, diese nachzusprechen, was das Kind letztlich auch tat", schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt die näheren Umstände der Situation.

Wie TAG24 auf Nachfrage erfuhr, handelte es sich bei den Aussagen des Fremden um rechtsextremistische Inhalte, die auch Antisemitismus umfassten!