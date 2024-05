"Freie Sachsen" immer radikaler: Experte besorgt

Sammelbecken für alles, was keinen Rang, aber dafür eine nationalsozialistische Gesinnung hat: die "Freien Sachsen". © dpa/Sebastian Kahnert

Das Thema werde in der kompletten Landschaft der extremen Rechten, von der AfD bis zu knallharten Neonazis, diskutiert, sagte Fachreferent Michael Nattke (45) bei der Vorstellung der neuen Auflage seines Berichts "Sachsen rechts unten".

Das Thema schlummere noch, habe aber Mobilisierungspotenzial. Ziel: Instrumentalisierung der Klimafrage zur Delegitimierung des Staates und seiner Institutionen.

Nattke verwies zudem auf die zentrale Rolle der Kleinstpartei "Freie Sachsen" in der rechtsextremen Szene. Dort sammle sich alles, was an Neonazis in Sachsen in den vergangenen 20 Jahren irgendeine Bedeutung gehabt habe.

Grundsätzlich beobachte das Büro eine Zuspitzung der Rhetorik und eine Zunahme von Fake News in der Szene, wie erfundene Messer-Attacken nicht weißer Menschen oder die Erzählung, die Bundesregierung sei kriminell.