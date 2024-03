"Freie Sachsen": Ärger mit "Ordnern" auf dem Postplatz

Der Infostand sorgte schon mehrfach für Ärger. © Steffen Füssel

Um es ihren Anhängern einfacher zu machen, haben die rechtsextremen "Freien Sachsen" bereits seit Tagen eine Kundgebung auf dem Postplatz in Dresden angezeigt. Sie bieten an, Sympathisanten direkt in die Behörde zu führen und dort bei der Unterschrift "zu helfen". Auch direkt am Bürgerbüro würden sie in erkennbaren Westen warten.



Genau solche durch Westen oder Ordner-Binden gekennzeichneten Rechtsextremisten wurden nun zum Ärgernis.

Die Bautzner Ex-Grünen-Stadträtin Annalena Schmidt (37) gab bei X (früher Twitter) an, bedrängt worden zu sein, da sie dort angeblich gefilmt habe: "Das habe ich nicht!"

Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (58, Grüne) reagierte:

"In der Tat ist dieses Vorgehen der Rechtsextremen unzulässig und inakzeptabel. Nachdem mir das bekannt wurde, wurde die Wahlbehörde in Absprache mit dem OB angewiesen, das Hausrecht konsequent wahrzunehmen und Beeinflussung Dritter auszuschließen."